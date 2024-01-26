Путин: элита страны должна формироваться из ее защитников, а не из "обнажающих гениталии"

Президент добавил, что "такие тоже нужны чудики, тоже пускай будут"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Элита страны должна формироваться из тех, кто защищает Родину, а не из "чудиков, обнажающих гениталии". Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал по итогам своей встречи со студентами - участниками СВО.

"Мы вообще, в принципе, этих ребят должны поддержать. <…> Я сегодня встречался со студентами, которые прерывали обучение. Многие из них пошли в зону боевых действий. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, вы уж извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают", - сказал Путин.

Президент при этом снисходительно заметил, что "такие тоже нужны чудики, тоже пускай будут". "Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно сформировать из этих людей. А значит, их нужно поддерживать, помогать им нужно", - заявил российский лидер.