Путин призвал определять льготы для бойцов СВО логикой не финансов, а поддержки людей

Как отметил президент, "ребята уходят на войну, рискуют жизнью, здоровьем"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил властям при введении льгот для участников СВО исходить не из финансовой прагматичности, а из "логики поддержки людей, которые рискуют жизнью для Родины".

Он упомянул об этом, обсуждая на совещании в Петербурге проблемы с кредитными каникулами для бойцов.

"Ребята уходят на войну, рискуют жизнью, здоровьем. Некоторые не возвращаются с войны. Поэтому здесь, мне кажется, вот эта вроде бы правильная логика финансовых учреждений - она не должна работать. Здесь должна работать другая логика. Логика поддержки людей, которые рискуют своей жизнью в интересах Родины", - указал глава государства.

Путин пояснил, что встречался со студентами - бойцами СВО. Военнослужащие обратили его внимание на некоторые нерешенные вопросы. Один из них - накопление процентов во время кредитных каникул. Президент поднял эту тему на совещании по развитию петербургской агломерации и поручил Минфину разобраться.

"Ребята пришли из зоны СВО, начинают платить тело кредита, проценты. Выплатили и проценты, и кредит - ну и достаточно. Не нужно на них навешивать еще те проценты, которые набежали за время кредитных каникул. С точки зрения финансовой логики, наверное, это правильно. Потому что с точки зрения финансовой организации - банки дали кредит. Деньги всегда чего-то стоят, и за них надо платить. Но ситуация особая", - подчеркнул глава государства.

Президент рассказал, что обсуждал этот вопрос с профильным вице-премьером Татьяной Голиковой: социальный блок правительства такую позицию разделяет. "Мы вообще этих ребят должны поддержать", - указал он.

Налоговые льготы

Путин упомянул и еще одну обсуждавшуюся со студентами тему - возможность освободить от имущественного налога членов семей участников СВО. Он поручил министру финансов Антону Силуанову рассмотреть этот вопрос с финансовыми организациями, с Центральным банком. "Налоги региональные, я понимаю, но и с регионами можно поработать, решить", - заметил глава государства.

"Антон Германович, пожалуйста, оба вопроса проработайте с коллегами и в ближайшее время доложите о решении", - поставил задачу президент. На что Силуанов ответил: "Есть, сделаем".