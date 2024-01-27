Антонов: угроза изъятия США активов РФ заставляет страны задуматься об отказе от доллара

В Вашингтоне вынуждены признавать успешность действий Москвы по купированию последствий санкций, также заявил посол России в Соединенных Штатах

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Возможность конфискации российских государственных активов американскими властями заставляет другие государства всерьез задуматься об отказе от использования доллара. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Мотивированные эгоистичными политическими целями, "креативные" идеи Белого дома вроде конфискации росгосактивов противоречат не только международному праву, но и здравому смыслу. "Помогли" загнать ситуацию в двусторонних отношениях в тупик, - подчеркнул дипломат. - Кроме того, заставляют здравомыслящие столицы всерьез задуматься об отказе от использования доллара. Лишний раз подтверждают насущную потребность в переходе мирового сообщества к многополярности".

Как заявил Антонов ранее в этом месяце в интервью ТАСС, Россия вынуждена будет действовать симметрично, если западные страны решатся на изъятие ее государственных резервов.

О санкциях

Некоторые представители вашингтонской администрации вынуждены признавать успешность действий РФ по купированию последствий западных санкций, отметил дипломат.

"Здесь как будто отказываются понимать всю порочность нелегитимной ограничительной политики по отношению к нашей стране. Доказано на практике: попытки Запада во главе с США надавить на Россию, побудить нас отказаться от защиты национальных интересов и отстаивания собственного суверенитета обречены на провал", - отметил дипломат, комментируя заявления чиновников США о намерениях расширения антироссийских санкций.

"Это настолько очевидно, что даже некоторые представители администрации вынуждены признавать успешность действий правительства Российской Федерации по купированию последствий рестрикций и обеспечению позитивной динамики в развитии отечественного нацхозяйства", - добавил Антонов. "Призываем американскую сторону отказаться от нынешней стратегии по нанесению ущерба российской экономике", - подчеркнул он.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил 25 января, что Вашингтон намерен ужесточить санкции в отношении РФ и будет добиваться лишения Москвы доступа к ключевым компонентам для производства вооружений. Он отметил, что Вашингтон пока не принял окончательных решений о возможной конфискации замороженных на Западе активов России в размере около $300 млрд. По его словам, решение будет принято при взаимодействии с партнерами по Группе семи (G7). О'Брайен напомнил, что лидеры объединения распорядились "начать работу над практическими вопросами, касающимися того, как эти иммобилизованные активы могут быть использованы" в интересах Украины.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре 2023 года подчеркнула, что конфискация и замораживание российских активов Западом будут "иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы".