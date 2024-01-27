Посольство РФ: Госдеп пытается переписать историю утверждениями об антисемитизме в России

Вашингтон вновь принижает роль Москвы в борьбе с антисемитскими проявлениями, заявили дипломаты

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Утверждения Госдепартамента об антисемитизме в России являются продолжением попыток переписать историю. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне.

"Обратили внимание на очередные лживые антироссийские опусы в докладе Госдепартамента по проблематике антисемитизма. На этот раз нашей стране приписывают якобы укоренившуюся у нас практику использования юдофобии в целях "дезинформации" и дискредитации оппонентов", - указано в комментарии российского дипломатического представительства, опубликованном в Telegram-канале.

"Вашингтон вновь кощунственно принижает роль нашей страны в борьбе с антисемитскими проявлениями, - заявили дипломаты. - По сути, здесь продолжают одиозную линию на переписывание истории и предание забвению героического подвига 27 миллионов советских граждан, отдавших жизни за спасение всего мира, включая еврейское население, от гитлеровских палачей". Посольство отметило, что "составлением подобных материалов пробивается очередное дно невежества и демонстрируется слабость исторической памяти союзников по антигитлеровской коалиции".

"Стремление администрации задеть священную для нашего народа память о Великой Отечественной войне особенно цинично в преддверии знаменательных для всего международного сообщества дат: 80-летия снятия блокады Ленинграда и 79-й годовщины освобождения советскими солдатами узников концлагеря Освенцим", - подчеркнуло российское диппредставительство. Дипломаты отметили, что не нашли в докладах Госдепа упоминания об этих исторических событиях.

"Требуем от американских властей внимательно изучать, а не манипулировать историческими фактами в угоду узкокорыстным целям. Равно как и озаботиться собственными проблемами и прорехами на ниве противодействия антисемитизму, разгул которого в США отмечают как на Капитолии, так и среди правозащитных организаций", - подытожили в посольстве.