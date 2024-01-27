Путин и Лукашенко 29 января проведут в Петербурге Высший госсовет Союзного государства

Планируется подвести итоги выполнения базового документа, а также утвердить аналогичный на очередной трехлетний период

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник в Санкт-Петербурге проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства, сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется подвести итоги выполнения базового документа - "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", а также утвердить аналогичный документ на очередной трехлетний период", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет принято несколько важных решений по дальнейшему наращиванию интеграционного взаимодействия в конкретных областях, добавили в Кремле.

Ранее агентство БелТА сообщило, что Лукашенко отправился с визитом в РФ. Президент Белоруссии примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Отмечалось, что лидеры Белоруссии и РФ также проведут двусторонние переговоры.