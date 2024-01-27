На встрече в центре Холокоста в Венгрии не упомянули роль Красной армии в спасении евреев

В посольстве РФ отметили, что ораторы не посчитали нужным упомянуть и "совпадающую по дате годовщину снятия блокады Ленинграда"

БУДАПЕШТ, 27 января. /ТАСС/. Избирательный подход к исторической памяти со стороны Всевенгерского объединения еврейских религиозных общин, Минобороны Венгрии, посольства Израиля в Будапеште вызывает сожаление и не должен повторяться. Такое мнение выразило посольство России в Венгрии в связи с состоявшейся 26 января в Мемориальном центре Холокоста церемонией, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста.

В мероприятии приняли участие и российские дипломаты, которые в целом высоко оценили усилия организаторов, направленные на сохранение памяти об этой колоссальной трагедии. В то же время организаторы не сочли нужным упомянуть, что узников "фабрики смерти" - системы концлагерей Аушвиц-Биркенау - освободила 27 января 1945 года Красная армия, и именно поэтому дата 27 января была выбрана Генассамблеей ООН в качестве Международного дня памяти жертв Холокоста. "Сожалеем, что в выступлениях руководства Всевенгерского объединения еврейских религиозных общин, Минобороны Венгрии и посольства Израиля не нашлось места для упоминания этого важного факта", - отметило в своем комментарии посольство РФ.

Его представители также обратили внимание, что ораторы не посчитали нужным упомянуть и "совпадающую по дате годовщину снятия блокады Ленинграда", где за 872 дня нацистской осады погибло по разным оценкам от 600 тыc. до 1,5 млн человек. "Убеждены, что историческая память не должна быть избирательной. Только так мы сумеем не только сохранить знание о трагических страницах нашего общего прошлого, но и не допустить их повторения впредь", - говорится в комментарии, опубликованном на страницах посольства в различных социальных сетях.

Дипломатическое представительство РФ в Венгрии выразило надежду, что в дальнейшем организаторы мероприятий Мемориального центра Холокоста "не обойдут молчанием ни роль советских воинов-освободителей, ни судьбу жителей Ленинграда, погибших от рук фашистских захватчиков, которые устроили бесчеловечную блокаду многомиллионного города".