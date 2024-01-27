Официальный представитель МИД РФ объяснила, что страны не хотят проблем со спонсорами терроризма

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Страны, которые отменяют выступления некоторых артистов, не хотят проблем, которые могут возникнуть со спонсирующими терроризм лицами. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала изданию "Подъем" ситуацию с депортацией из Таиланда группы "Би-2" и отменой концертов артиста Максима Галкина (признан в России иноагентом).

"Ничего удивительного: никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. Теракты, совершаемые упырями Зеленского, ужасают весь мир, - указала дипломат. - Подрывы журналистов и общественных деятелей, массовое убийство мирных жителей в результате прицельной атаки ракетами, поджоги и минирование гражданской инфраструктуры - на это деньги дают не только режимы в Вашингтоне и Лондоне, но и различные деятели антикультуры. Они становятся токсичными".

Ранее генконсул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов сообщил ТАСС, что участники рок-группы "Би-2" будут этапированы из Пхукета в Бангкок для последующей депортации из Таиланда за проведение концертов без разрешения на работу. До этого таиландская группа отелей Royal Cliff сообщала, что концерт Галкина в таиландском городе Паттайя был отменен по запросу его организаторов.