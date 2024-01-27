Лавров заверил губернатора Ростовской области в готовности МИД содействовать региону

Во время беседы стороны рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия МИД России и региональных органов власти

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым подтвердил, что дипведомство будет и впредь оказывать все необходимое содействие региону в развитии разнопланового сотрудничества с зарубежными партнерами. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Лавров подтвердил, что внешнеполитическое ведомство будет и впредь оказывать все необходимое содействие Ростовской области в развитии разнопланового сотрудничества с зарубежными партнерами с учетом текущих геополитических реалий", - указали в министерстве.

В ведомстве отметили, что во время беседы стороны рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия МИД России и региональных органов власти в интересах расширения международных и внешнеэкономических связей Ростовской области.