Путин: Россия сделает все, чтобы окончательно искоренить нацизм

Ничто не сможет остановить стремление миллионов людей не только в РФ, но и на всей планете к подлинной свободе, справедливости, миру и безопасности, добавил президент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Сегодняшние последователи нацистских палачей обречены, Россия сделает все для истребления этой идеологии, подчеркнул президент России Владимир Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

"Мы сделаем все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены. И ничто не сможет остановить стремление миллионов людей не только в нашей стране, но и на всей планете к подлинной свободе, справедливости, миру и безопасности", - подчеркнул глава российского государства.

"Светлая память всем погибшим. Слава советскому солдату, сокрушившему нацизм", - заключил он.