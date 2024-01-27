Британия пообещала усилить безопасность вокруг посольства РФ во время выборов в марте

Посол России Андрей Келин отметил, что есть несколько подразделений, в том числе дипломатическое, которые над этим работают

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Власти Великобритании заверили Россию в усилении безопасности вокруг российской дипмиссии в день голосования на выборах президента РФ в марте. Об этом сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

"Мы направили ноту в британское министерство иностранных дел. Она была рассмотрена. Мы получили заверения в том, что безопасность в этот день будет усилена. Здесь есть несколько подразделений, в том числе дипломатическое, которые над этим работают", - сказал Келин после участия в церемонии по случаю 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Он отметил, что в этом году в Великобритании будет открыт всего один избирательный участок для участия в голосовании на выборах президента России. Это связано с тем, что в Эдинбурге, где расположено генеральное консульство РФ, трудно обеспечить безопасность избирателей. "Мы в этом году будем делать один участок на базе российского посольства, поскольку условия безопасности в Эдинбурге в Шотландии, к сожалению, довольно сложные. Там большая украинская диаспора, не очень хорошие взаимоотношения с полицией и местными властями. Поэтому все будет проходить на базе нашего посольства в Лондоне", - заявил дипломат.