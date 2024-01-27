Постпредство РФ при ООН заявило, что всех сторонников нацизма ждет бесславная судьба

Первый зампостоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский отметил, что сейчас новая версия нацизма вновь угрожает российскому государству и миру

ООН, 27 января. /ТАСС/. Бесславная судьба ждет сторонников нацизма, который угрожает всему миру. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Сегодня новая версия нацизма вновь угрожает России и миру. Но судьба его апологетов и сторонников будет столь же бесславна, как и судьба [Адольфа] Гитлера и его приспешников в 1945 году", - написал дипломат в X.

Ранее президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны указал, что некоторые страны напрямую используют методы гитлеровцев. Так, Украина прибегает к террору и варварским убийствам, а Европа на государственном уровне продвигает русофобию.