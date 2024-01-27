Булаев: распознаваемость подписей с помощью ИИ доходит до 98% и исключает ошибку человека

Заместитель председателя Центризбиркома РФ отметил, что техническое решение придумано не для того, чтобы кого-либо обмануть

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Распознаваемость записей избирателей в подписном листе в поддержку участника выборной кампании при использовании нейросетей доходит до 98% и исключает ошибку человека. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

Сданные подписи избирателей в поддержку того или иного участника президенской кампании ЦИК РФ проверяет с помощью нейросетей, а именно специального программно-технического комплекса проверки подписных листов (СПТК-ПЛ).

"Мы проводили неоднократное тестирование и неоднократно презентовали действие этого программного комплекса. И все желающие, кто хотел объективно оценить его возможности, убедились в его работоспособности и очень высокой эффективности. Распознаваемость записей - 96-98%", - заявил он.

Зампред ЦИК РФ рассказал, что проверка с использованием комплекса проходит в два этапа. "Если раньше на первоначальном этапе отбор подписей для проверки проводился вручную, сейчас это делает машина и автоматически отправляет их в ГАС "Выборы" (Государственная автоматизированная система "Выборы" - прим. ТАСС), а потом формирует пакет для проверки в МВД. Сейчас это все делается в 8-10 раз быстрее, качественнее, чем раньше, исключая при этом ошибку человека в распознавании той или иной цифры или буквы, человеку остается лишь только проверить работу самой машины", - рассказал он.

На втором этапе система проводит оценку почерков, схожие объединяются в кластеры. "Потом почерковед в соответствии с методикой проводит детальную проверку и принимает решение, действительно ли подписи поставил один человек или же несколько с похожим почерком. На мой взгляд, это повышает качество работы и объективность выводов, которые делает почерковед", - добавил Булаев.

Зампред ЦИК РФ отметил, что техническое решение придумано не для того, чтобы кого-либо обмануть, и претензии, сомнения в его использовании "от лукавого". "Они [сомневающиеся] могут в любое время прийти и познакомиться с работой комплекса. Мы показывали это на презентациях и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Никакой заданности в том, чтобы научить программу обманывать кого-то, у нас нет", - заключил он.

Участники президентской кампании

На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди"). Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.

В пятницу Булаев рассказал ТАСС, что ЦИК РФ проверил 60 тысяч подписей избирателей из 315 тысяч, сданных представителями избирательного штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина. По словам Булаева, подписи в поддержку Путина отличались высоким качеством и позволят ЦИК в ближайшее время рассмотреть вопрос о его регистрации на выборах.

На этапе сбора подписей находятся еще двое самовыдвиженцев - блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, пять кандидатов от партий - Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Борис Надеждин ("Гражданская инициатива"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Ирина Свиридова (Демократическая партия России). Представителям непарламентских партий для регистрации своей кандидатуры на выборах требуется собрать 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. в каждом субъекте РФ.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.