Песков: Путин и Лукашенко проведут двустороннюю встречу 28 января

Также президенты РФ и Белоруссии продолжат неформальное общение вечером 27 января, отметил пресс-секретарь президента РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, которые в день 80-летия снятия блокады Ленинграда приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о жертвах нацистского геноцида и выступили с речами на спектакле-концерте, продолжат неформальное общение вечером. Кроме того, главы государств проведут двустороннюю встречу в воскресенье, 28 января, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да. И сегодня, и завтра", - ответил Песков на вопрос ТАСС, продолжится ли неформальное общение лидеров.

"На завтра запланирована двусторонняя встреча", - добавил Песков.