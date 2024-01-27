Мезенцев: белорусско-российская интеграция не угрожает суверенитету Белоруссии

Государственный секретарь Союзного государства отметил, что государства сейчас значительно приблизились к реализации модели "Две страны - одна экономика"

МИНСК, 27 января. /ТАСС/. Углубление белорусско-российской интеграции не представляет угрозы независимости и суверенитету Белоруссии. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу "Беларусь-1".

"Если мы сегодня без какой-либо натяжки говорим о братских отношениях между Беларусью и Россией, говорим не в рамках ответа на санкционное давление Запада, на укоры с их стороны, а как понимание того, что мы делаем друг друга сильнее, это и значит, что ни о какой угрозе независимости и суверенитету Беларуси речи быть не может", - сказал Мезенцев.

Госсекретарь обратил внимание на опыт Евросоюза, где интеграция более масштабная и глубокая, чем ее уровень, достигнутый в Союзном государстве. По его словам, те люди, которые неискренне говорили о потере суверенитета Белоруссии при углублении интеграции, желали себя пропиарить больше, чем беспокоились о родной стране. "Эти люди, может быть, и затормозили на некоторых этапах ту реальную экономическую интеграцию, которая абсолютно не угрожает суверенитету и национальному укладу Беларуси и которая делала бы наш союз сильнее, - отметил Мезенцев. - Сейчас мы наверстываем. Но при этом ни национальному укладу, ни национальным традициям, ни родному белорусскому языку никто не угрожает".

Он подчеркнул, что в реальности все наоборот. "Проявляется невероятное уважение и, я бы сказал, даже почитание к тому, как Беларусь относится к своей деревне, поселку, агрогородку, как относится на протяжении столетий к именам общественных деятелей, представителей литературного, культурного, писательского цеха, просветительского цеха, что мы сегодня более и более познаем и предъявляем миру", - сказал он.

Касаясь реализации модели "Две страны - одна экономика", госсекретарь отметил, что государства сейчас "значительно больше к ней приблизились". "Это не значит, что с какого-то дня или с какого-то часа по щелчку или звонку будильника все реализуется в рамках единой наднациональной промышленной политики или политики в агросфере и так далее", - сказал он. По его словам, тут не надо упрощать. "Но тенденция к тому, чтобы мы были сильнее и не создавали себе условия необоснованной конкуренции, очевидна", - подытожил Мезенцев.