Путин и Лукашенко проведут переговоры в Санкт-Петербурге

Президенты России и Белоруссии 27 января приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжатся в воскресенье в Санкт-Петербурге в формате двусторонней встречи.

"На завтра (28 января - прим. ТАСС) запланирована двусторонняя встреча", - сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Лукашенко прилетел в Петербург 27 января. Вместе с Путиным они приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Затем лидеры посетили концерт-реквием, посвященный 80-летию снятия фашистской блокады Ленинграда и, как рассказал Песков, продолжили общение в неформальной обстановке.

Двусторонняя встреча, запланированная на 28 января, состоится в преддверии заседания Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства. Как сообщила пресс-служба Кремля, в понедельник на заседании в Петербурге лидеры подведут итоги выполнения базового документа - "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", а также утвердят аналогичный документ на очередной трехлетний период. В планах также принять несколько важных решений по дальнейшему наращиванию интеграционного взаимодействия в конкретных областях.

22 января Лукашенко в ходе встречи с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым сообщил, что на предстоящих переговорах со своим российским коллегой в формате один на один обсудит принципиальные вопросы. Он добавил, что если будут какие-то дополнения к предложенной повестке ВГС, президенты прямо на заседании их внесут. По словам белорусского лидера, приоритетный вопрос - выполнение союзных программ. "Мы всегда констатировали, что мы здесь неплохо работаем", - сказал Лукашенко.