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Военная операция на Украине

МИД РФ: Россия открыта к содержательным предложениям по урегулированию на Украине

Вид на здание министерства иностранных дел России. Сергей Бобылев/ ТАСС
Вид на здание министерства иностранных дел России
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Глава второго департамента стран СНГ ведомства Алексей Полищук отметил, что Западу "выгодно подогревать украинский кризис"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россия остается открытой к действительно содержательным предложениям по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

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По его словам, сейчас не приходится рассчитывать на изменение подходов Запада к украинскому урегулированию. "Нынешнее киевское руководство - это марионетки, в первую очередь, Вашингтона, Лондона и Брюсселя. Им выгодно подогревать украинский кризис, с помощью которого они не только пытаются решить задачу нанесения России "стратегического поражения", но и осуществляют меры, направленные на экономическое ослабление конкурентов из стран континентальной Европы, которые зомбированы "российской угрозой" и не осознают реальных угроз собственной безопасности", - пояснил Полищук.

"В свою очередь Россия всегда оставалась открытой к действительно содержательным предложениям по выходу из нынешнего кризиса политико-дипломатическими методами", - отметил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск. 

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