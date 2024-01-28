МИД РФ: "Формула" Зеленского препятствует предложениям КНР, Бразилии и Африки по Украине

Глава второго департамента стран СНГ министерства Алексей Полищук отметил, что многие страны осознают "абсурдность ситуации, помня об указе украинского президента, запрещающем ведение переговоров с российским руководством"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Выдвинутая украинским президентом Владимиром Зеленским "формула мира" препятствует разумным предложениям КНР, Бразилии и стран Африки по Украине. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Встречи в "копенгагенском формате" и "формула" Зеленского узурпируют право на мирные инициативы и препятствуют продвижению разумных предложений других стран, включая идеи наших китайских, бразильских и африканских партнеров. Тем самым они, по сути, мешают процессу урегулирования", - отметил дипломат.

Он напомнил, что 14 января в Давосе прошла четвертая встреча по Украине в "копенгагенском формате". По его словам, эти мероприятия проводятся Западом с целью "расширить антироссийский лагерь сторонников киевского режима и "формулы" Зеленского, затянуть в него как можно больше стран глобального Юга и Востока". "Получается плохо", - констатировал Полищук.

Как пояснил глава департамента МИД РФ, несмотря на постепенный рост участников этих встреч, многие подключаются к ним только в качестве наблюдателей и присутствуют дистанционно. "Очень многие делают это под мощным давлением США и других стран Запада. Однако мало кто поддерживает проекты итоговых документов, принятия которых организаторы не могут добиться. Все больше стран осознают бессмысленность обсуждения вопросов украинского урегулирования без участия России", - указал он.

Полищук добавил, что многие страны осознают "абсурдность ситуации, помня об указе Зеленского, запрещающем ведение переговоров с российским руководством". "Копенгагенский формат" не имеет перспективы в силу ущербности самой "формулы" Зеленского", - подчеркнул дипломат.

"Напомню, что ее ядром служат оторванные от реальности ультимативные требования к России о выводе войск на границы 1991 года, привлечении к ответственности, выплате репараций. Киевское руководство требует вывода российских войск и одновременно делает громкие заявления с угрозами уничтожения и выселения русского населения, проживающего на этих территориях. Те, кто разделяют это требование, должны помнить о намерениях Киева провести такие этнические чистки", - заключил он.

О "формуле мира" Зеленского

Зеленский, выступая в ноябре 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Азовском и Черном морях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии отметил, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий, Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжит специальную военную операцию.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.