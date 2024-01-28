МИД РФ: население Украины с начала "майдана" сократилось с 46 млн до 25 млн человек

Глава второго департамента стран СНГ министерства Алексей Полищук отметил, что в республике нормой стали правовой беспредел, нарушения прав человека и коррупция

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Украина превратилась в одну из беднейших стран Европы. Население Украины с начала "майдана" сократилось с 46 млн до 25 млн человек, заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Те, кто тогда поддерживали "майдан", хотели перемен к лучшему, мечтали о достойной "европейской" жизни. Сегодня, 10 лет спустя, понятно, что их надежды не оправдались. Украина превратилась в одну из беднейших стран Европы, утратила самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов, которые определяют ее внутреннюю и внешнюю политику, - отметил дипломат. - Численность населения Украины, по разным оценкам, сократилась с 46 до 25 млн человек".

По словам Полищука, на Украине нормой стали правовой беспредел, нарушения прав человека и коррупция. "Русофобия возведена в ранг государственной политики. Фальсифицируется история, процветает нацизм, подавляется инакомыслие. Общество глубоко расколото. Восемь лет шла гражданская война в Донбассе, почти два года продолжается СВО (специальная военная операция - прим. ТАСС). Из 27 украинских регионов шесть добровольно перешли в состав Российской Федерации, - напомнил он. - Едва ли украинцы, выходившие на "майдан", могли себе представить, к каким катастрофическим последствиям он приведет. Для подавляющего большинства жителей Украины госпереворот стал трагической точкой невозврата к нормальной жизни и уверенности в завтрашнем дне".

Вмешательство Вашингтона

Дипломат особо отметил, что США после распада Советского Союза "грубо и цинично вмешивались в дела Украины", которая была наиболее развитой республикой с мощным промышленным, аграрным и научным потенциалом. "Они шаг за шагом отрывали ее от России, разрушали вековые связи между людьми, составляющими, по сути, единый народ, разжигали неонацистские настроения. Из Украины лепили анти-Россию, ставили ее перед искусственным выбором "либо с Россией, либо с Западом", встраивали ее в западную неоколониальную систему координат", - напомнил Полищук.

Он подчеркнул, что в такой работе американцы, естественно, наталкивались на мощное сопротивление политических сил, выступавших за связи с Россией и сохранение русской национальной идентичности значительной части населения. "На рубеже 2013-2014 годов стало понятно, что переломить пророссийские настроения общества демократическим путем крайне сложно, поэтому западные политтехнологи, используя проевропейские лозунги, вывели людей на киевский "майдан" и спровоцировали насильственный антиконституционный государственный переворот", - добавил дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.