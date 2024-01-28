МИД РФ заявил о планах Украины украсть российские активы на $2 млрд

Глава второго департамента стран СНГ министерства Алексей Полищук также отметил, что планы Киева конфисковать два российских пассажирских самолета Ан-148 можно однозначно рассматривать как "ничем не прикрытое воровство"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Украина планирует украсть российские активы в стране на общую сумму более $2 млрд. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Дипломат указал, что планы Украины конфисковать два российских пассажирских самолета Ан-148 можно однозначно рассматривать как "ничем не прикрытое воровство", но планы киевского режима, как отметил Полищук, этим не ограничиваются. "На начало 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины вынес 32 положительных "решения" по искам Минюста о конфискации частных активов упомянутой категории лиц. Еще шесть дел находятся на рассмотрении, включая иск к компании "Ильюшин Финанс Ко". Подсанкционными уже стали 688 активов, среди которых десятки предприятий, корпоративные права, жилая и нежилая недвижимость, транспортные средства. Украинские чиновники оценивают их стоимость более чем в 2 млрд долларов. Заявлено, что изымаемые активы должны пополнить украинский бюджет", - сказал он.

"С учетом процветающей на Украине коррупции нетрудно предположить, где в итоге окажутся конфискованные средства и чьи карманы они пополнят, - подчеркнул Полищук. - Подобные волюнтаристские решения Киева не соответствуют международно-правовым нормам прав собственности".

Ранее в Минюсте Украины заявили, что ведомство подало иск в Высший антикоррупционный суд о конфискации в доход государства двух пассажирских самолетов Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО "Ильюшин Финанс Ко".

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.