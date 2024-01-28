МИД России: Путин и Лукашенко утвердят новые программы интеграции на 2024-2026 годы

Глава второго департамента стран СНГ министерства Алексей Полищук пояснил, что Москва и Минск уделили существенное внимание выработке совместных мер по купированию негативных последствий нелегитимных западных санкций

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердят новые программы интеграции на 2024-2026 годы на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится в понедельник. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Прошедший год подтвердил, что Белоруссия является нашим ближайшим союзником и братской республикой, которая занимает уникальное место во внешнеполитической повестке России", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах развития Союзного государства.

"В 2023 году нам удалось серьезно продвинуться в укреплении интеграции в рамках Союзного государства. Благодаря выполнению 28 союзных программ, утвержденных в 2021 году, был достигнут значительный прогресс в сближении законодательств наших стран в ключевых сферах хозяйствования и формировании единого социально-экономического пространства. Был разработан новый пакет интеграционных решений на очередной трехлетний период - "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы". Их планируется утвердить на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится в ближайшее время", - добавил дипломат.

Итоги 2023 года

Говоря об итогах прошедшего года для отношений с Белоруссией, Полищук отметил, что Москва и Минск уделили существенное внимание выработке совместных мер по купированию негативных последствий нелегитимных западных санкций. "Благодаря таким мерам в прошлом году был обеспечен существенный рост взаимного товарооборота, приближающегося к рекордным показателям в $50 млрд. Налажен бесперебойный транзит белорусского экспорта в направлении дружественных государств с использованием российской транспортной инфраструктуры. Запущены новые кооперационные импортозамещающие проекты в промышленности - в сельскохозяйственном и тяжелом машиностроении, станкостроении, авиастроении, микроэлектронике, производстве вооружений. 1 ноября 2023 года завершен самый масштабный совместный проект - строительство Белорусской АЭС, второй блок которой принят в эксплуатацию", - указал глава второго департамента стран СНГ.

Кроме того, стороны согласовали планы активизации строительства единого культурно-гуманитарного, научно-образовательного и миграционного пространства, подчеркнул Полищук. "Особое внимание уделялось патриотическому воспитанию молодежи и совместному сбережению исторической памяти, - продолжил он. - Беспрецедентного уровня достигли межрегиональные связи. В 2023 году Белоруссию посетили около 90 делегаций российских регионов, а Россию - 96 белорусских официальных делегаций и 136 делегаций деловых кругов. Летом в Уфе с успехом прошел юбилейный 10-й форум регионов России и Белоруссии, в рамках которого подписано порядка 100 документов о сотрудничестве и заключено контрактов на рекордную сумму 110 млрд российских рублей".

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.