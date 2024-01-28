МИД РФ сообщил о готовности Москвы быть гарантом приднестровского урегулирования

Глава второго департамента стран СНГ министерства Алексей Полищук сообщил, что меры экономического давления Кишинева на Тирасполь отодвигают перспективы решения проблемы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россия как посредник и гарант приднестровского урегулирования готова способствовать работе по "выправлению деградирующего диалога" между берегами Днестра. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"На наш взгляд, нужны не досужие фантазии, а реальная работа по выправлению деградирующего диалога между берегами Днестра. Россия как посредник и гарант приднестровского урегулирования готова этому способствовать", - сказал он.

Полищук отметил, что процесс приднестровского урегулирования находится в глубоком кризисе, меры экономического давления Кишинева на Тирасполь отодвигают перспективы решения проблемы. "Недавнее решение Евросовета об открытии предвступительных переговоров с Молдавией вызвало эйфорию в Кишиневе. Там, явно опережая события, пустились в рассуждения о вероятности вступления Молдавии в ЕС "вместе с Приднестровьем или без него", - добавил глава департамента.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.