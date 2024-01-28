Лидер "Коммунистов России" представил в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента

Сергей Малинкович стал вторым участником президентской гонки, кто представил в ЦИК подписи в свою поддержку

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович представил в Центризбирком РФ документы и подписи избирателей для регистрации в качестве кандидата на выборах президента РФ, став вторым кандидатом, выполнившим это условие, передает корреспондент ТАСС.

Для регистрации на выборах главы государства представителям непарламентских партий требуется собрать не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. в каждом субъекте РФ. Представители партии принесли в ЦИК 19 больших картонных коробок с подписными листами.

По словам Малинковича, работа по сбору подписей у партии не прекращалась "ни на один день, ни на одну ночь". "Мы прибыли в ЦИК с драгоценными подписями, более 100 тысяч с хорошим запасом, их собрали по всей стране. В холодную погоду, огонь, стужу, коммунисты и сотрудники партии встретились с очень серьезной поддержкой, чему я особенно рад, со стороны населения, трудящихся. Все они заинтересованы, чтобы выборы прошли конкурентно и при большом участии различных политических сил", - заявил он журналистам.

Малинкович стал вторым участником президентской гонки, кто представил в ЦИК подписи в свою поддержку. Ранее 315 тыс. подписей в комиссию представил действующий глава государства Владимир Путин, который идет на выборы самовыдвиженцем.

Проверка подписей

Для регистрации на выборах представителям непарламентских партий необходимо сдать в ЦИК до 31 января не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей избирателей. Вместе с подписями претендент в кандидаты (доверенное лицо или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам) представляет в ЦИК протокол об итогах их сбора, в котором указаны регионы, количество подписей в каждой папке, первый финансовый отчет, платежное поручение на оплату кандидатом изготовления подписных листов, нотариально заверенные сведения о сборщиках подписей, письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках и не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

На первичном этапе ЦИК пересчитывает сданные подписи без оценки их качества. Позже на компьютере с помощью государственной автоматизированной системы "Выборы" происходит процедура случайной выборки папок, подписи в которых будут подлежать проверке - 60 тыс.

Проверка отобранных подписей проходит с помощью специального программно-технического комплекса проверки подписных листов (СПТК-ПЛ) с применением искусственного интеллекта, который сопоставляет данные граждан, поставивших подписи, с регистром избирателей. Если есть подозрения по достоверности, подписи проходят дополнительную экспертизу. Если в выборке обнаруживается более 5% недействительных или недостоверных подписей, ЦИК проводит дополнительную проверку еще нескольких тысяч подписей. На проверку отводится не более 10 дней.

Участники президентской кампании

К настоящему момент ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди"). Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.

В пятницу Булаев рассказал ТАСС, что ЦИК РФ проверил 60 тыс. подписей избирателей из 315 тыс., сданных представителями избирательного штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина. По словам Булаева, подписи в поддержку Путина отличались высоким качеством и позволят ЦИК в ближайшее время рассмотреть вопрос о его регистрации на выборах.

На этапе сбора подписей находятся еще двое самовыдвиженцев - блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, четыре претендента от партий - Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Борис Надеждин ("Гражданская инициатива"), Ирина Свиридова (Демократическая партия России).

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.