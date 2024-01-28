В МИД РФ заявили, что с Белоруссией будут препятствовать вмешательству Запада в выборы

Глава второго департамента стран СНГ министерства Алексей Полищук обратил внимание на то, что Москва и Минск уделяют значительное внимание укреплению общего пространства обороны и безопасности Союзного государства

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россия и Белоруссия примут все необходимые меры, чтобы не допустить вмешательства Запада в выборы в обеих странах в 2024 году. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Наступивший год - особый для России и Белоруссии. Наши страны вступают в избирательный цикл. На 17 марта назначены выборы президента России. 25 февраля в Белоруссии пройдут парламентские и местные выборы, 4 апреля - выборы в Совет Республики, а в конце апреля планируется созыв первого, по новым правилам, Всебелорусского народного собрания, - указал дипломат. - Будем сообща принимать все необходимые меры, чтобы исключить внешнее вмешательство Запада в наши внутриполитические процессы".

Полищук обратил внимание на то, что Москва и Минск уделяют значительное внимание укреплению общего пространства обороны и безопасности Союзного государства. "Интенсифицировано двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество", - заметил он.

По словам дипломата, РФ поддерживает беспрецедентный уровень координации с Белоруссией во внешней политике, что позволяет отстаивать общие интересы на мировой арене и оказывать взаимную поддержку на многосторонних площадках. "Определены совместные приоритеты в этой сфере на период 2024-2026 гг. В их числе укрепление СНГ, ШОС и БРИКС, углубление партнерских связей с государствами глобального Юга и Востока", - продолжил Полищук.

"В наступившем году нам предстоит отметить две важнейшие памятные даты совместной истории: 80-летие освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и снятия блокады Ленинграда, а также 25-летие подписания Договора о создании Союзного государства, - добавил он. - Убеждены, что приуроченные к этим годовщинам мероприятия будут проведены на достойном уровне и подчеркнут единство народов наших стран".