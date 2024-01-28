В МИД призывали Кишинев не мешать голосованию на выборах президента РФ в Молдавии

Глава Департамента министерства Алексей Полищук сообщил, что возможность голосования - это право, гарантированное российским гражданам Конституцией России

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россия надеется, что власти Молдавии не помешают россиянам голосовать на территории республики на выборах президента РФ. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Надеемся, что власти Молдавии не будут препятствовать демократическому процессу, связанному с волеизъявлением граждан других стран, в том числе российских граждан, проживающих на ее территории", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли у граждан РФ возможность проголосовать на территории республики.

Дипломат подчеркнул, что в ноябре 2023 года российское диппредставительство направило молдавской стороне информацию о намерении провести на территории страны выборы президента России для постоянно проживающих граждан РФ и обратилось с просьбой обеспечить безопасность избирательных участков. "Это обычная процедура, которая применяется всеми странами при организации голосования за рубежом", - добавил Полищук.

"Возможность принять участие в голосовании - это право, гарантированное российским гражданам Конституцией Российской Федерации, где бы они ни находились. МИД России и посольство России в Кишиневе предпринимают необходимые усилия для обеспечения права на свободное демократическое волеизъявление российских граждан, проживающих на всей территории республики", - заключил глава департамента.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что избирательные участки на выборах президента РФ будут открыты во всех странах, где имеются дипломатические представительства России. При этом, как отметила дипломат, Россия рассчитывает открыть за рубежом около 300 избирательных участков.