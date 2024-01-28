Пискарев заявил, что ЕС надеется на своих агентов влияния в РФ

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России отметил, что "печаль еврочиновника понятна - засветившийся агент уже так себе агент"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Евросоюз надеется на своих агентов влияния для вмешательства во внутренние дела России, но не скрывает, что агентура провалена. Такое мнение высказал председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев, комментируя заявление представителя ЕС Петера Стано о расширении списка реестра иноагентов в России.

Глава комиссии напомнил, что ранее Стано высказал сожаление в связи с регулярным появлением новых имен в реестре иноагентов Минюста РФ, представитель Евросоюза пообещал и дальше оказывать поддержку своим сторонникам в России и за рубежом.

"Собственно говоря, ничего нового не сказал. Вмешательство в дела России ни ЕС, ни США уже давно не камуфлируют. И сейчас ЕС настойчиво сигнализирует, что надеется на своих агентов влияния. Но появилось в его словах и нечто новое - нескрываемая досада о том, что агентура провалена", - отметил Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.

По его мнению, "печаль еврочиновника понятна - засветившийся агент уже так себе агент". "Как бы ни старался он отработать иностранное финансирование, ценность его сильно снижается. И несмотря на то, что реестр иноагентов постепенно увеличивается, уж слишком узок круг этих "революционеров", чтобы как-то заметно повлиять на ситуацию в России", - полагает Пискарев.

Он подчеркнул, что работа по защите суверенитета в РФ продолжается и для недружественных России политиков это "явно безрадостная новость".