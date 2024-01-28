Песков назвал борьбу с националистами одной из целей СВО

Речь идет и о борьбе с экстремистскими настроениями, уточнил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Борьба с экстремистскими настроениями входит в число задач спецоперации, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Сколько они пестовали вот этих неонацистов у себя, сколько они пестовали абсолютных националистов, экстремистски настроенных. Поэтому живут и такие настроения, да, это реальность. Кстати, это же одна из целей специальной военной операции - избавиться от этой реальности", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.