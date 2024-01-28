Песков: русофобия на Западе продлится десятилетия, но здравый смысл возобладает

Пресс-секретарь президента отметил, что общественное мнение "уже на протяжении десяти лет" получает массированный заряд неприятия России

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сформированное в русофобском ключе общественное мнение будет существовать в течение десятилетий, однако рано или поздно здравый смысл возобладает. Уверенность в этом в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, тенденция к насаждению русофобии на Западе "не крайне опасная", а "растянутая во времени": общественное мнение "уже на протяжении десяти лет" получает массированный заряд неприятия России. "И определенная инерционность будет у этой русофобии, - сказал Песков. - И поэтому, конечно, уйдет, наверное, несколько десятилетий, перед тем как мы выйдем вот из этой синусоиды".

"Сейчас русофобия наверху. Когда она пойдет к середине и вниз, пройдет несколько десятилетий", - пояснил представитель Кремля. "А это наступит все равно. Когда-нибудь это наступит, и здравый смысл - он постепенно будет возобладать", - подчеркнул Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.