28 января, 14:45

Захарова назвала чудовищной ситуацию с казнью заключенного в США чистым азотом

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что на этом заключенном "должны были опробовать новое средство умерщвления"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Казнь заключенного в США чистым азотом чудовищна для ХХI века и свидетельствует о плачевной ситуации с правами человека в Соединенных Штатах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

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"На днях англосаксонский мир встал на дыбы или просто обалдел от того, что они видели как бы внутри их западной жизни. Речь идет о казни одного американского заключенного, которая стала предметом международного обсуждения. Вообще история сама по себе безумная", - сказала она. Дипломат напомнила, что на этом заключенном "должны были опробовать новое средство умерщвления". "Это ХХI век, заканчивается первая четверть его, - продолжила она. - Тома, библиотеки, целые институты на Западе созданы по защите прав человека. При этом я ни в коем случае не хочу защищать этого человека - американского заключенного, который в свое время убил другого человека по заказу как исполнитель".

Саму казнь чистым азотом, в ходе которой у заключенного были судороги, Захарова назвала "чудовищной, страшной". "А когда представители Госдепартамента США или кто-нибудь из Белого дома - пресс-секретарь или их уполномоченный по правам человека скажут, что так нельзя? - задалась вопросом Захарова. - Ведь они же каждый месяц тыкают всем, буквально каждой стороне на нашей планете, что у них что-то не так с пенитенциарной системой или с правами человека".

Дипломат также обратила внимание, что даже ООН, "которая в последние годы во многом солидаризировалась с прозападной позицией, сказала: одумайтесь, что вы делаете".

"То, что сейчас происходит в тюрьмах Алабамы, - это то, что вызвано их внутренним законодательством, внутренней системой, учитывая, что тюрьмы частные, вы только вдумайтесь, и отсутствие вот этого якобы демократического государства повлиять у себя дома на права человека", - заключила дипломат.

О казни

В США 25 января впервые казнили человека - заключенного Кеннета Смита - с помощью чистого азота. Он был осужден за заказное убийство женщины, совершенное в 1988 году. Вместе с сообщником он получил за убийство $1 тыс. Сообщник был казнен в 2010 году. Самого Смита также пытались казнить с помощью смертельной инъекции, но он пережил попытку исполнения смертного приговора.

По словам генпрокурора штата Алабама, семья убитой "ждала 35 лет, чтобы увидеть правосудие".

Казнь с помощью чистого азота разрешена в трех американских штатах, но никогда ранее не применялась. Власти Алабамы разрешили применять этот метод только в 2018 году из-за нехватки препаратов, используемых для смертельных инъекций. 

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