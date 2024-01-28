Путин пообещал подробно проинформировать Лукашенко о ситуации в зоне СВО

Президент России обратил внимание на всесторонний характер сотрудничества с Белоруссией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал на сегодняшней встрече подробно проинформировать главу Белоруссии Александра Лукашенко о ситуации в зоне специальной военной операции.

"Сегодня в ходе нашей беседы подробно проинформирую вас о том, что происходит в зоне специальной военной операции", - сказал российский лидер, обращаясь к своему визави.

В числе других тем, названных президентом РФ, взаимодействие в организациях на Евразийском пространстве. "Рад возможности поговорить с вами сегодня вечером, не спеша, о наших двусторонних отношениях, о нашем взаимодействии в рамках СНГ, в рамках ОДКБ, ЕАЭС. У нас здесь тоже очень большой комплекс работы совместной", - отметил Путин.

Глава российского государства обратил внимание на всесторонний характер сотрудничества с Белоруссией. "Сегодня мы, казалось бы, такой необычный вопрос тоже рассматривали, как сотрудничество в Антарктике. Казалось бы: где мы, а где Антарктика? - добавил российский президент. - И там есть совместные интересы, есть над чем вместе работать".