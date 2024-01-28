ЦИК 29 января рассмотрит вопрос о регистрации Путина на выборах президента

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ 29 января рассмотрит вопрос регистрации самовыдвиженца и действующего главы государства Владимира Путина кандидатом на выборах президента. Об этом говорится в проекте повестки заседания ЦИК, опубликованном на сайте комиссии.

"О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", - говорится в проекте повестки заседания ЦИК.

26 января зампред ЦИК РФ Николай Булаев рассказал ТАСС, что комиссия проверила 60 тыс. подписей избирателей из 315 тыс., сданных представителями избирательного штаба Путина. Он отметил, что подписи в поддержку действующего главы государства отличались высоким качеством и позволят ЦИК рассмотреть вопрос о его регистрации на выборах.