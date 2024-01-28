Захарова заявила, что организаторы "голой вечеринки" сами пригласили представителей СМИ

Официальный представитель МИД России отметила, что, "судя по составу медиа, организаторы хотели, чтобы о них говорила массовая аудитория"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Организаторы вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой сами пригласили представителей СМИ, а значит, хотели, чтобы о них говорила массовая аудитория. Об этом написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Посмотрите фото и видео. На них четко видно, что организаторы сами пригласили СМИ и напропалую дают интервью, - написала дипломат, опубликовав соответствующие фотографии. - И это не камеры блогеров, а имеющие официальные лицензии на вещание телеканалы. Кстати, без санкции редакции ни один корреспондент никуда не пришел бы".

Она пояснила, что помимо фото и стримов с частных телефонов, освещением мероприятия занимались специально приглашенные профессиональные журналисты. "Судя по составу медиа, организаторы очень хотели, чтобы о них говорила массовая аудитория". По словам Захаровой, организаторы "доврались до того", что широкая аудитория, общественные деятели и официальные лица якобы узнали о произошедшем из-за доносов. "Да они с ума посходили, что ли? Сколько можно лгать, выдавая кислое за полосатое?" - возмутилась дипломат.

Гостями "голой вечеринки" 21 декабря в "Мутаборе" были многие певцы и артисты, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, журналистка Ксения Собчак. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. После отбытия ареста его вновь взяли под стражу за мелкое хулиганство на 10 суток.

Лефортовский суд признал ООО "Арт центр", владеющее клубом "Мутабор", виновным по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований в столовых, ресторанах, кафе, барах) и назначил ему наказание в виде приостановки деятельности на срок 90 дней, исчисляя его с 27 декабря 2023 года. Протокол в отношении заведения был составлен Роспотребнадзором.