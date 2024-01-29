В России начался прием заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах президента

В дистанционном электронном голосовании могут принять участие около 38 млн избирателей

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Прием заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе на предстоящих выборах президента РФ начинается в понедельник и продлится до 11 марта. В ДЭГ на выборах президента помимо Москвы примут участие 28 регионов, в том числе Вологодская область, где такой формат голосования будет применен впервые, всего ДЭГ охватит около 38 млн избирателей.

Подать заявку на голосование онлайн смогут жители Архангельской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Томской, Челябинской, Ярославской областей. Такая же опция доступна жителям Алтайского, Камчатского, Пермского краев, Карелии, Крыма, Чувашии, Севастополя и Ненецкого Автономного округа.

Для участия в ДЭГ на федеральной платформе избирателю необходимо зарегистрироваться на портале vybory.gov.ru (госуслуги) и подать заявку в период с 29 января до 00:00 мск 11 марта, за это время избиратель может ее и отозвать. Позже он должен дождаться уведомления с подтверждением его заявки. Если же за это время он не отзовет заявление, голосовать он сможет только электронно.

Аналогично проголосовать онлайн смогут жители Москвы, у которой своя платформа ДЭГ. Проводится оно в Москве с использованием специального программного обеспечения регионального портала государственных и муниципальных услуг - mos.ru. Подавать заявку на участие в онлайн-голосовании москвичам не нужно.

Также в Москве на избирательных участках, оборудованных терминалами электронного голосования, смогут без бумажного бюллетеня проголосовать иногородние избиратели, не зарегистрированные в Москве. Таким избирателям необходимо подать за три дня до первого дня голосования заявление с использованием механизма "Мобильный избиратель".

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.