Лаврентьев сообщил, что РФ проведет саммит в астанинском формате на своей территории

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию не назвал даты проведения саммита, отметив, что "все будет зависеть от графика" главы государства Владимира Путина

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Россия проведет следующий саммит в астанинском формате (Москва, Анкара, Тегеран) на своей территории. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Россия будет страной, принимающей очередной саммит, поэтому должно быть выделено время на его проведение", - сказал он. По словам Лаврентьева, "решение о проведении нового саммита было принято в 2022 году. "Были определенные предпосылки для проведения такой встречи в конце 2023 года, но ситуация вокруг сектора Газа все спутала. Появились и другие вопросы, которые требовали оперативного вмешательства на высшем уровне", - пояснил он.

Все будет зависеть от графика президента РФ Владимира Путина, указал Лаврентьев. "График очень плотный, президент задействован во многих мероприятиях, - пояснил спецпредставитель главы государства. - Иногда и три часа в графике президента России трудно найти, не говоря уже о том, что мы должны все это соотносить с президентами Ирана и Турции".

Инициаторами астанинского формата политического урегулирования в Сирии выступили Россия, Турция и Иран, которые также выступили гарантами мирного урегулирования сирийского конфликта, к переговорам были привлечены представители официального Дамаска и делегации сирийской оппозиции. Переговоры начались в январе 2017 года в Астане, отсюда название "астанинский процесс".

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.