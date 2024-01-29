Лаврентьев: у РФ есть данные, что спецподразделения Украины действуют в некоторых странах

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию считает, что "киевский режим опасается направлять своих военнослужащих для участия в боевых действиях, потому что это грозит им очень большими репутационными издержками"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российская сторона располагает данными, что украинские спецподразделения действуют в некоторых странах. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"У Российской Федерации есть данные об использовании украинцами своих специальных подразделений на различных направлениях, но не в Сирии. А в других странах - да, есть", - ответил он на вопрос о возможном участии украинских боевиков на стороне террористических формирований в Сирии.

Лаврентьев выразил мнение, что "киевский режим опасается направлять своих военнослужащих для участия в боевых действиях, потому что это грозит им очень большими репутационными издержками в случае поимки, уничтожения и потом придания гласности этого факта, поэтому они стараются действовать скрытно".

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.