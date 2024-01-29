Нарышкин: США активизируют усилия по срыву предстоящих в РФ спортивных мероприятий

По словам главы СВР, Вашингтон обеспокоен, что кампания по изоляции России в спорте высших достижений дает сбои

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты активизируют усилия по срыву предстоящих в России международных спортивных мероприятий, главные надежды в этом плане они возлагают на Всемирное антидопинговое агентство. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, слова которого приводит пресс-бюро СВР.

"Администрация США активизирует усилия по срыву предстоящих в РФ спортивных мероприятий. Главные надежды в этом плане возлагаются на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и лично его президента Витольда Баньку", - говорится в сообщении пресс-бюро.

"По поступающей в службу информации, в администрации США серьезно обеспокоены тем, что запущенная ими кампания по так называемой изоляции России в спорте высших достижений дает сбои", - отметил Нарышкин.

Как указал директор СВР, международные спортивные федерации все чаще демонстрируют нежелание учитывать позицию Белого дома в вопросе недопуска россиян к соревнованиям. "Слишком большое" число стран глобального Юга изъявило желание принять участие в организуемых Россией в наступившем году Играх будущего, Спортивных играх стран БРИКС и Всемирных играх дружбы", - подчеркнул он.

Нарышкин добавил, что американские расчеты частично оправдываются. "Банька рьяно взялся за дискредитацию организуемых Россией состязаний. Иностранных спортсменов, планирующих принять в них участие, пугают "крахом карьеры" в олимпийском спорте, причем уже этим летом в Париже", - указывается в сообщении.

При этом директор СВР указал, что откровенно проамериканская, наносящая ущерб развитию мирового спорта деятельность Баньки вызывает все большее раздражение в профессиональных кругах. "Уставшие от политизации мирового спорта государства стремятся укреплять спортивный суверенитет, в том числе, в сфере формулирования национальных антидопинговых законодательств", - говорится в сообщении пресс-бюро.