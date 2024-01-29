В ЦИК сообщили, что на участие в онлайн-голосовании на выборах подали уже 10 тыс. заявок

Еще 2,5 тыс. заявлений поступило для голосования по месту нахождения через "Мобильный избиратель", отметила председатель Центризбиркома Элла Памфилова

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ подали 10 тыс. человек, еще 2,5 тыс. заявлений поступило для голосования по месту нахождения через "Мобильный избиратель". Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

"С полуночи (с 00:00 мск 29 января - прим ТАСС) уже наутро, сейчас уже этот процесс я думаю ушел вперед, <...> уже было 12,5 тыс. заявлений, из них 10 тыс. - это на электронное дистанционное голосование и 2,5 тыс. - о голосовании по месту нахождения",

Она уточнила, что прием заявлений продолжится до 11 марта.