Памфилова представила слоган выборов президента

Им станет "Вместе мы сила - Голосуем за Россию!"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Слоганом президентских выборов 2024 года станет "Вместе мы сила - Голосуем за Россию!". Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

"Я хотела бы первым делом представить слоган предстоящих выборов президента. Вот это будет выглядеть так: "Вместе мы сила - Голосуем за Россию", - сказала Панфилова.

Слоган глава ЦИК представила, объявив о старте второго этапа информирования о кампании, который, по ее словам, начинается с новой волны наружной рекламы. Она добавила, что с сегодняшнего дня лозунг появится по всей стране на билбордах, в ближайшее время будет обновлен контент на телевидении и радио, начнется ротация разъясняющих информационных аудио и видеороликов о дополнительных возможностях голосования уже "более подробно, более серьезно и со всеми ссылками".

"У каждого есть право и возможность - то, на что мы направили наши усилия - ознакомиться с теми кандидатами, которых мы зарегистрируем, и выбрать себе того, кто в большей степени отвечает предпочтениям избирателя", - сказала Памфилова. Она призвала граждан серьезно отнестись к кампании, прийти на выборы, показать свою гражданскую зрелость, небезразличие к тому, что будет происходить в стране.

"Вот почему вместе мы сила как народ, который понимает важность того, какие последствия могут быть в зависимости от того, как мы проведем эту кампанию, как наши люди воспримут ее", - сказала Памфилова.