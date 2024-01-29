Памфилова рассказала, когда претенденты в кандидаты на выборах президента принесут подписи

Председатель ЦИК назвала это "очень ответственным и важным подходом"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Претендент в кандидаты на выборах президента РФ Сергей Бабурин принесет подписи избирателей в свою поддержку в ЦИК РФ 30 января, Андрей Богданов - 31 января. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

"Мы знаем от двоих выдвинутых кандидатов, Сергея Николаевича Бабурина, о том, что он планирует принести подписи [в ЦИК РФ] 30 января, высказал желательное время, то есть мы это учли. Андрей Владимирович Богданов 31 января приносит подписи, тоже он указал время, когда он это сделает. Я благодарю, это очень ответственный и важный подход, люди они опытные, понимают, насколько сложен, трудоемок этот процесс", - сказала Памфилова.