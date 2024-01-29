ЦИК не имеет данных о планах Надеждина, Свиридовой и Русских сдать подписи

Глава Центризбиркома Элла Памфилова поручила сотрудникам аппарата ЦИК направить телеграммы каждому из самовыдвиженцев с настоятельной просьбой уведомить комиссию о том, когда они планируют принести подписи

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. ЦИК РФ не владеет информацией о планах четырех самовыдвиженцев сдать подписи для регистрации кандидатами в президенты и просит сообщить об этом как можно скорее. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

"У нас нет никакой информации от Ирины Владимировны Свиридовой, Рады Лизмовны Русских, Анатолия Геннадиевича Баташева и Бориса Борисовича Надеждина. Мы не знаем, принесут они подписи или не принесут. Если намеренны принести подписи, просим, я обращаюсь публично, немедленно уведомить нас о том, когда вы планируете это делать", - сказала она.

Памфилова поручила сотрудникам аппарата ЦИК направить телеграммы каждому из самовыдвиженцев с настоятельной просьбой уведомить ЦИК о том, когда они планируют принести подписи. "Времени осталось всего-ничего, 31 января - это рубеж. Это в их же интересах, чтобы не было столпотворения, чтобы мы могли развести с другими кандидатами, чтобы мы могли организовать этот процесс. А не просто так - пришли, когда захотели, вывалили, <...> что хотите, то и делаете. Я это буду расценивать как провокацию", - подчеркнула Памфилова.