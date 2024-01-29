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обновлено 29 января, 08:47
Выборы президента России - 2024

ЦИК не имеет данных о планах Надеждина, Свиридовой и Русских сдать подписи

Глава Центризбиркома Элла Памфилова поручила сотрудникам аппарата ЦИК направить телеграммы каждому из самовыдвиженцев с настоятельной просьбой уведомить комиссию о том, когда они планируют принести подписи

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. ЦИК РФ не владеет информацией о планах четырех самовыдвиженцев сдать подписи для регистрации кандидатами в президенты и просит сообщить об этом как можно скорее. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

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"У нас нет никакой информации от Ирины Владимировны Свиридовой, Рады Лизмовны Русских, Анатолия Геннадиевича Баташева и Бориса Борисовича Надеждина. Мы не знаем, принесут они подписи или не принесут. Если намеренны принести подписи, просим, я обращаюсь публично, немедленно уведомить нас о том, когда вы планируете это делать", - сказала она.

Памфилова поручила сотрудникам аппарата ЦИК направить телеграммы каждому из самовыдвиженцев с настоятельной просьбой уведомить ЦИК о том, когда они планируют принести подписи. "Времени осталось всего-ничего, 31 января - это рубеж. Это в их же интересах, чтобы не было столпотворения, чтобы мы могли развести с другими кандидатами, чтобы мы могли организовать этот процесс. А не просто так - пришли, когда захотели, вывалили, <...> что хотите, то и делаете. Я это буду расценивать как провокацию", - подчеркнула Памфилова.

  

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