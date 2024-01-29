ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что решение приняли единогласно

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ зарегистрировала в качестве кандидата в президенты РФ самовыдвиженца, действующего главу государства Владимира Путина.

"Принято единогласно", - объявила решение комиссии ее глава Элла Памфилова.

Как сообщила в свою очередь секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина, из 315 тыс. подписей, сданных в поддержку Путина, как и положено, случайным образом для проверки были отобраны 60 тыс. "В результате проведенной проверки недействительными признаны 91 подпись из 60 тыс. Это неточности в сведениях об избирателях. Таким образом, 91 недействительная подпись - это 0,15% от числа проверенных", - сказала она.

Бударина уточнила, что недостоверных подписей не имеется. Таким образом, количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей составило 314 тыс. 909, "что является достаточным для регистрации кандидата".

Путин стал четвертым зарегистрированным кандидатом на выборах главы государства, ранее ЦИК зарегистрировал представителей трех парламентских партий - Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова ("Новые люди") и Николая Харитонова (КПРФ). Для Путина предстоящие выборы станут пятыми в политической карьере, до этого он четырежды избирался на пост главы государства (2000, 2004, 2012, 2018 годы), лучший результат был показан в 2018 году, тогда он набрал 76,69% голосов избирателей.