Машков планирует лично передать Путину удостоверение кандидата в президенты РФ

По словам народного артиста России, у Владимира Путина была возможность баллотироваться от партий, но для него "принципиально важно видеть поддержку россиян" независимо от их политических предпочтений

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина, народный артист РФ Владимир Машков планирует в ближайшее время лично передать ему удостоверение кандидата в президенты.

"Для меня большая честь получить, а затем передать удостоверение кандидата в президенты РФ Владимиру Владимировичу [Путину]. В самое ближайшее время я это сделаю. Еще хотелось бы подчеркнуть, что наш кандидат идет как самовыдвиженец", - сказал Машков. Он добавил, что у Путина была возможность баллотироваться от партий, но для него "принципиально важно видеть поддержку россиян" независимо от их политических предпочтений.

ЦИК РФ в понедельник зарегистрировал в качестве кандидата в президенты РФ самовыдвиженца, действующего главу государства Владимира Путина.