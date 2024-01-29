Генконсульство РФ запросило у Турции данные по стрельбе в церкви

В результате атаки погиб человек

АНКАРА, 29 января. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Стамбуле запросило МВД Турции в связи с информацией о задержании россиянина после инцидента со стрельбой в церкви. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве.

"Запросили МВД. Ждем ответа", - сказал собеседник.

Инцидент произошел около 11:40 по местному времени 28 января в католической церкви Святой Марии в районе Сарыер. Двое неизвестных в масках открыли огонь во время богослужения, в результате чего погиб турецкий гражданин 1972 года рождения.

Как сообщил журналистам глава МВД Турции Али Ерликая, полиция задержала 47 человек по подозрению в причастности к стрельбе, среди них числятся граждане России и Таджикистана. Причастные к инциденту, как указал министр, могут быть связаны с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство".