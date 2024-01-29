Лаврентьев сообщил, что визит Асада в Россию в ближайшее время не ожидается

Спецпредставитель президента РФ отметил, что Сирия находится по-прежнему "под сильным воздействием односторонних санкций"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Визит президента Сирии Башара Асада в Москву в ближайшее время не планируется. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"На данном этапе, наверное, нет особой необходимости во встрече. Тем более что присутствие президента Асада в настоящее время нужно непосредственно в Сирии, чтобы оперативно, быстро решать все те проблемы, которые возникают, прежде всего трудности в социально-экономической области", - сказал Лаврентьев, отвечая на соответствующий вопрос.

Как отметил спецпредставитель президента РФ, эти проблемы надо преодолевать, потому что Сирия находится по-прежнему "под сильным воздействием односторонних санкций, и они оказывают действительно губительное влияние не только на экономику, но и на жизнь простых сирийцев".

Кроме того, он обратил внимание, что глава Сирии был в Москве в прошлом году, в марте. "Визит прошел очень хорошо, были обсуждены многие вопросы, достигнуты определенные соглашения, которые в настоящее время реализуются", - добавил Лаврентьев.