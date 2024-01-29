В ДНР и ЛНР организуют 131 новый избирательный участок

Дополнительно выделят более 29 млн рублей на оплату труда и финансирование избирательной кампании

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Количество избирательных участков в Луганской Народной Республике (ЛНР) увеличится на 120, в Донецкой Народной Республике (ДНР) откроют 11 новых участков. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев на заседании Центральной избирательной комиссии России.

"Количество избирательных участков в Луганской Народной Республике предлагается увеличить на 120. <…> Данное увеличение потребует дополнительного выделения денег на финансирование в этой избирательной кампании. Дополнительно требуется выделить 29 млн 652,2 тыс. рублей, из них 21,6 млн - на дополнительную оплату труда - вознаграждение членов участковых избирательных комиссий. Что касается Донецкой Народной Республики, то предлагается увеличить количество участков на 11. <…> В данном случае необходимо дополнительно выделить 2 млн 221,8 тыс. рублей", - сказал Булаев.

Соответствующее постановление об увеличении числа участков и выделении финансирования было принято на заседании ЦИК.