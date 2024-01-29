"Новые люди" и Партия роста решили отложить до осени выбор названия для объединения

Это вопрос работы, а не политики, считает лидер "Новых людей" Алексей Нечаев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Партия "Новые люди" и Партия роста, ранее объявившие о слиянии, договорились отложить до осени выбор названия для объединения. Об этом журналистам сообщил лидер "Новых людей" Алексей Нечаев.

Он напомнил, что в марте пройдут выборы президента России, а осенью состоятся в том числе выборы в парламенты 13 регионов, а также множество выборов на муниципальном уровне.

"И сейчас, конечно, до осени мы ничего с названием делать не будем. Это общая договоренность. Если мы за это время найдем то, что всем <…> будет по душе, конечно, мы новое название сделаем. Если такое не сможем выработать, то будет оставаться [название] "Новые люди" с добавлением, связанным с ростом", - сказал Нечаев, отвечая на вопрос ТАСС в ходе посещения Кировского завода в Санкт-Петербурге.

Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России Владислав Даванков и лидер "Новых людей" Алексей Нечаев посетили Кировский завод в Санкт-Петербурге © Александра Подервянская/ ТАСС

Нечаев отметил, что в вопросе о наименовании нового объединения будут стараться отразить оба названия. "Это очень важная и неспешная работа, потому что главное, чтобы людям отзывалось - и самим активистам, и нашим избирателям", - сказал он, добавив, что "это вопрос работы, а не вопрос политики".

24 декабря 2023 года лидер "Новых людей" Нечаев и лидер Партии роста Борис Титов объявили об объединении партий и подписали соответствующее соглашение. Пресс-служба "Новых людей" сообщала, что структура партии изменится после объединения. Сообщалось, что съезд "Новых людей" предварительно запланирован на 4-9 марта.