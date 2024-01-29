29 января, 11:27

Захарова предложила Байдену "собрать международную коалицию" по освобождению техасцев

Официальный представитель МИД РФ добавила, что американскому президенту самое время "в лучших традициях своего предшественника Барака Обамы заявить "Texas must go"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне противостояния Вашингтона с властями штата Техас иронично предложила американскому президенту Джо Байдену "собрать международную коалицию" по освобождению техасцев.

"Самое время американскому президенту в лучших традициях своего предшественника [Барака] Обамы заявить "Texas must go" и собрать международную коалицию по освобождению его жителей во имя демократии", - написала она в Telegram-канале.

В августе 2011 года президент США Барак Обама, говоря о президенте Сирии Башаре Асаде, заявил, что "Assad must go" ("Асад должен уйти в отставку") в рамках политического урегулирования конфликта в стране.

Ситуация в Техасе

22 января телеканал Fox News информировал о том, что Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы с наплывом мигрантов. Решение суда позволяет пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, размещенную вдоль границы. Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок границы с Мексикой вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту числа нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.

27 января бывший президент США Дональд Трамп назвал ситуацию, создавшуюся на границе с Мексикой из-за наплыва нелегальных мигрантов, "оружием массового разрушения" страны. 

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