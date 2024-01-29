Лихачев рассчитывает на скорую встречу с Гросси

По словам главы Росатома, повестка предстоящей беседы "самая широкая"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Глава Росатома Алексей Лихачев рассчитывает вскоре встретиться с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

"Конечно, буду [встречаться]. Мы надеемся, что в середине месяца", - сказал Лихачев журналистам.

Ранее Гросси сообщил, что намерен в ближайшее время посетить "Запорожье, Киев и Россию".

По словам главы Росатома, повестка предстоящей беседы "самая широкая". "От практических вопросов участия России в МАГАТЭ до серьезных вопросов ядерной безопасности в целом, в частности, на объектах, которые мы строим, которыми мы владеем, управляем", - пояснил Лихачев.

Он отметил, что до этого Гросси планирует съездить на Запорожскую АЭС, где ожидается плановая ротация персонала. "И подведем очередные итоги, в том числе работы миссии [МАГАТЭ] и его [Гросси] личных визитов на Запорожскую станцию", - резюмировал руководитель Росатома