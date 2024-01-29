Раздел о выборах президента РФ появился на сайте мэра и правительства Москвы

В личном кабинете заработает специальный сервис, с помощью которого москвичи смогут проверить, какой способ голосования им доступен

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Раздел, посвященный предстоящим выборам президента Российской Федерации, которые состоятся 15-17 марта, заработал на сайте мэра и правительства Москвы.

"На портале mos.ru появился раздел, посвященный выборам президента Российской Федерации, которые пройдут в марте 2024 года. На странице проекта можно найти информацию о процедуре выборов, способах голосования и нововведениях. Также на mos.ru размещена электронная карта с адресами избирательных участков. Кроме того, в личном кабинете на mos.ru заработает специальный сервис, с помощью которого москвичи смогут проверить, какой способ голосования им доступен", - значится в публикации.

Отмечается, что отдать свой голос горожанам предлагают онлайн или на избирательном участке. Выборы продлятся с 15 по 17 марта. Дистанционный формат голосования будет доступен с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Регистрироваться заранее не нужно. Москвичам потребуется только полная учетная запись на mos.ru и постоянная регистрация в столице.

"Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 все три дня. Проголосовать можно будет на любом из них. Для этого на участках разместят специальные терминалы, выдающие электронные бюллетени. Бумажный бюллетень по-прежнему можно будет получить только по месту регистрации и прикрепления. Для голосования на участке необходимо предъявить паспорт", - подчеркивают в мэрии.

Также проголосовать в столице смогут и жители других городов, заранее подавшие заявку на прикрепление к московскому участку. Сделать это можно на портале госуслуг, в любом центре госуслуг "Мои документы" и территориальных избирательных комиссиях. В Москве они работают в будни с 15:00 до 19:00, в выходные и праздничные дни с 10:00 до 14:00. С собой нужно взять паспорт. До 11 марта можно аннулировать прикрепление или поменять выбор участка.

"Все электронные бюллетени защищены с помощью блокчейна, анонимайзера и ключей шифрования. Голоса будут скрыты этими технологиями с момента отправки бюллетеня до подведения итогов выборов", - заверяют на сайте мэра и правительства Москвы.