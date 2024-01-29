По словам президента РФ, заседание Высшего государственного совета Союзного государства "имеет действительно принципиальное значение"

СТРЕЛЬНА, 29 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о намерении Москвы и Минска углублять равноправную интеграцию.

На заседании Высшего государственного совета Союзного государства Путин обратил внимание на то, что в повестку дня включено много ключевых вопросов деятельности Союзного государства. На его взгляд, "нынешнее заседание имеет действительно принципиальное значение, а его повестка дня весьма содержательна и насыщена".

"Это ярко свидетельствует о твердом намерении двух стран делать все необходимое для углубления взаимовыгодной и равноправной интеграции", - уверен российский лидер.