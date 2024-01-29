Путин заявил, что РФ и Белоруссия оказывают друг другу подлинно союзническую поддержку

Владимир Путин во вступительном слове на заседании Высшего государственного совета Союзного государства отметил, что сотрудничество России и Белоруссии развивается во всех направлениях

Владимир Путин во вступительном слове на заседании Высшего государственного совета Союзного государства отметил, что сотрудничество России и Белоруссии развивается во всех направлениях

Они обладают общими подходами к глобальным и региональным проблемам, отметил президент России

СТРЕЛЬНА, 29 января. /ТАСС/. РФ и Белоруссия в условиях внешнего давления помогают друг другу и обладают общими подходами к глобальным и региональным проблемам, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

"Важно, что Россия и Белоруссия в условиях беспрецедентного внешнего давления плотно взаимодействуют на мировой арене, неизменно оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку. Подходы наших стран к актуальным глобальным и региональным проблемам совпадают или во многом близки", - сказал Путин.

Он добавил, что подготовленная к заседанию программа согласованных действий Союзного государства в области внешней политики на период до 2026 года, "безусловно, послужит продолжению и развитию еще более тесной российско-белорусской координации в международных делах".

"В интересах формирования по-настоящему многополярной, демократичной и справедливой системы мироустройства, обеспечения равной и неделимой безопасности мы будем работать совместно", - заверил президент РФ.